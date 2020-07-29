Türkoğlu Belediyesince berber ve bayan kuaförlerine hijyen seti hediye edildi Türkoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaförlere hijyen seti hediye etti.

Türkoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaförlere hijyen seti hediye etti.

Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda traş olması için destek verdiklerini belirtti.

Berber esnafına içerisinde maske, tek kullanımlık havlu, berber önlüğü ve tek kullanımlık saç kesme önlüğü, ayrıca iş yerlerinin steril edilmesi için dezenfektan setleri hediye ettiklerini dile getiren Okumuş, pandemi sürecinde ve Ramazan ayında yaklaşık 4 bin gıda paketi esnaflara ve vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Eldiven ve maske dağıtımının yanı sıra esnafların iş yerlerinde, resmi kurumlarda ve evlerde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:

"Türkiye pandemi sürecinde en başarılı ülkelerden bir tanesi olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Amerika'dan bile çok çok iyiyiz. Amerika'da sağlık sistemi çok pahalı ama Türkiye'de bedava, hem entübe hasta sayısı da az. Bu yükü en çok yüklenenlerin başında belediyeler geliyor. Direk insana dokunuyoruz. Hem gıda yardımı açısından hem de pandemi ile mücadele açısından Türkoğlu Belediyemiz örnek bir program sergiliyor. Bütün berber esnaflarımızı tek tek dolaşarak bayram öncesi uymamız gereken kuralları ve hijyen konusunda alınması gereken önlemleri konusunda da bilgiler veriyoruz."

İlçedeki berber İlhan Bağcı ve bayan kuaförü Dilek Aşıcı da Okumaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA