Turknet Zam Yaptı! İşte Yeni Fiyatlar
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Turknet Zam Yaptı! İşte Yeni Fiyatlar

Turknet, abonelerine gönderdiği mail ile Özgür İletişim Paketi'ne zam yaptığı duyurdu. Özgür İletişim Paketi'nin fiyatı yapılan zammın ardından 12 TL arttı.

Turknet Zam Yaptı! İşte Yeni Fiyatlar
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Turknet, abonelerine gönderdiği mail ile Özgür İletişim Paketi'ne zam yaptığı duyurdu. Özgür İletişim Paketi'nin fiyatı yapılan zammın ardından 12 TL arttı. Turknet zam hakkında açıklamalarda buldundu.

Turknet Fiyatlarına Zam Yaptı: Özgür İletişim Paketi 88 TL Oldu

Sabit telefon hizmeti ile birlikte verilen 100 Mpbs'e kadar internet 1 Temmuz'dan itibaren 88 TL olacak. Yalın internet paketi de 85 TL olacak. Yalın pakette sabit telefon hizmeti verilmemekte.

Abonelere gönderilen mailde şu cümlelere yer verildi:

"Dünyaca geçirdiğimiz olağanüstü günler sebebiyle bu fiyat artışını olabildiğince erteledik. Ama son bir yılda Turknet'lilerin veri kullanımı %50, maliyetlerimiz %15'den fazla arttı. Yatırımlarımızın maliyetini etkileyen döviz kurlarını zaten biliyorsunuz. Bu yüzden bu artışı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz."

Sizler yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Turknet kullanıyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Turknet'in mobil uygulamasını indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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