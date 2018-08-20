Türkmenoğlu'ndan Bayram Mesajı

Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kurban bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Türkmenoğlu mesajında, Van halkı ve tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlayarak, "Dinimiz başta olmak üzere gelenek ve kültürümüz yardıma muhtaçlara destek olmayı, yetimlere kucak açmayı, yaşlıları sevindirmeyi, mazlum ve mağdurları korumayı, komşusu açken tok yatmamayı emreder. Kurban bayramı bu sebeple bir imkan ve fırsat özelliği taşıyor" dedi.

"Gönül kazanma seferberliğine girmeliyiz"

Ülkenin içeride ve dışarıda düşmanlar barındırdığını, Kurban bayramı vesilesi ile semaya açılacak dualarda birlik, beraberliğin, kardeşliğin gelişmesi için Allah'a haykırılmasını da isteyen Türkmenoğlu, "Kurban bayramımız, kardeşlik bilincimizin tazelenmesinde, aramızdaki muhabbet ve dayanışmanın pekişmesi için bir vesilesidir. İşte bu bilinçle gönül kazanma seferberliğine girmeliyiz. Merhametin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Oluşacak manevi atmosferle birlikte 81 milyonumuz tüm cihana bir olduğumuzu, iri olduğumuzu ve diri olduğumuzu göstermeliyiz. Bugünler, aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği, dilleri, ırkları, tenleri, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, Arafat meydanında, dualar eşliğinde, müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günlerdir "şeklinde konuştu.

"Evinde ve yatağında hatırlanmayı bekleyen insanlarımızı hatırlamalı, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız diyen Türkemnoğlu, "Ayrıca her biri birer kahramanlık ve fedakarlık abidesi olan şehitlerimizi, gazilerimizi dualarımızda, ailelerini ise ziyaretlerimizde unutmamalıyız. Bu vesile ile Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Başta Vanlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN