Türkmenleri Yönetime Katın ve Mezhepsel Olarak Ayırmayın"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, başta Mukteda es-Sadr olmak üzere, Şii liderlere çağrı yaparak, Türkmenlere ülke yönetiminde yer verilmesini ve mezhepsel ayrım yapılmamasını istedi.

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, seçim birincisi Mukteda es-Sadr, seçimden ikinci çıkan Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki ve Ulusal Hikmet lideri Ammar el-Hekim'e çağrı yaparak, "ITC'yi Irak siyasi karar alıcıları arasına alın ve yönetime katın. Bizi, (Türkmenleri) mezhepsel olarak ayırmayın." ifadelerini kullandı.

Türkmenlere Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılığı görevlerinin verilmesi talebinde bulunan Salihi, söz konusu liderlere, "Coğrafi birliğinizi var gücüyle muhafaza eden Türkmen halkı için vicdanınızı razı edin." diye seslendi.

Irak'ta Meclis Başkanı ve yardımcıları seçilse de yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı Başbakan ve Cumhurbaşkanı henüz belirlenemedi. Türkmenler, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini isterken, kabinede de bakanla temsil edilmeyi bekliyor.