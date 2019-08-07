07.08.2019 21:54

- Türkmenlere Türkiye'den destek

Türkmenler Türkiye'de tedavi oluyor

Yaralı Türkmenler, Türkiye'de tedavi oluyor

ANKARA - Kerkük'te YPG-PKK teröristlerin saldırısı sonucunda yaralanan Türkmenler Türkiye de tedavi görüyor.

Kerkük'te YPG- PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralanan Türkmen vatandaşlar, Türkmen Eli vakfı aracığıyla Ankara da bir özel hastanede tedavi görüyor. Saldırı sonucunda yaralanan Ercan Haydar karnında 250 gram ağırlığında demir cisim tespit edildi. Yapılan ameliyatlar sonucunda cisim çıkartılırken Ercan Haydar şu ifadeleri kullandı:"Dolmuşun içerisindeydik bir anda bomba patladı. Vücudumun yandığını hissettim. Türkmen Eli vakıfı aracıyla Türkiye'ye geldim. Erşat Salih'e çok teşekkür ederim. Türkiye den çok memnunum. Burada çok iyi tedavi, çok iyi ilaç var. Ramazan hocaya teşekkür ederim."

Dr. Ramazan Aydın,"Ercan bizim Türkmen gazilerimizden birisidir. 22 kişilik bir otobüse saldırı düzenleniyor. Saldırıda 2 şehit ve 20 gazilerden birisi Ercan sağ ayak topuğu yoktu. Sürekli karın ağrısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde karnında yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Yabancı cisim yaklaşık 250 gram ağırlığında 8 santim uzunluğunda bir demir parçası. Parçadan sonra Ercan kardeşimiz rahatladı. Ercanı kısa bir süreye sonra Irak'a göndereceğiz. Türkmen Eli Vakfının desteği ile buraya geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA