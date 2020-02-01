Türkmenler, Irak'ta DEAŞ tarafından aralarında Türkmenlerin de olduğu sivillerin kaçırılmasına...

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:12

Türkmenler, Irak'ın Diyala vilayetinde iki gün önce Türkmenlerin de aralarında olduğu 7 sivilin terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından kaçırılması olayını bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdi.

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik boşluğu olduğu ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki Diyala ile kuzeyindeki Süleymaniye vilayeti arasındaki yolun siviller için tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu bölgede operasyon başlatılması istendi.

Diyala'nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında 30 Ocak'ta, DEAŞ tarafından kurulan "kontrol noktası"ndan geçen sivillerin araçlarına önce ateş açılmış ardından 7 kişi bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, kaçırılan sivillerden birinin olay bölgesine yakın noktada ölü olarak bulunduğunu belirtmişti.

Beyatlı, öldürülen sivilin Muhammed Semin Saraylı adında Karatepeli bir Türkmen olduğunu açıklamıştı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA