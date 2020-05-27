Türkmenler Irak Başbakanı'ndan Kerkük'e Türkmen vali atamasını istiyor Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen siyasetçiler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye kente Türkmen vali ataması çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen siyasetçiler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye kente Türkmen vali ataması çağrısında bulundu.

Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Timur Beyatlı, basın mensuplarına yaptığı açıkalamada, "Başbakan Mustafa el-Kazimi'den Kerkük'e Türkmen vali atamasını istiyoruz." dedi.

Kerkük'te valilik görevinin daha önce Kürtlere ve Araplara verildiğine dikkati çeken Beyatlı, Irak'ta yerel seçimlere kadar Kerkük valiliğinin Türkmenlere emanet edilmesini talep etti.

Kerkük'te çoğunluğu teşkil eden Türkmenlerin bu görevi hak ettiklerini belirten Beyatlı, bunun gerçekleşmesi için Irak Meclisindeki Türkmen milletvekillerinin de üzerine önemli görev düştüğünü söyledi.

Timur Beyatlı, Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunan ve devletteki görevlerini en iyi şekilde yerine getiren Türkmenlerin bu görevde de başarılı olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA