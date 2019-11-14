Türkmenler, Irak Anayasa Mahkemesinin "seçmen kütüğü inceleme komisyonunu lağvetmesine" tepkili

14.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:58

Türkmenler, Irak Anayasa Mahkemesinin, seçmen kütüklerini inceleyen komisyonu lağvetmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan konuya dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kerkük'te seçmen kütüklerini inceleme komisyonunun feshedilmesi kararının adil olmadığını söyledi.

Özellikle 2003 yılından sonra Kerkük'ün demografik değişikliğe uğratıldığına dikkati çeken Turan, "Seçmen kütüklerinin incelenmesi konusunda ısrarcı olacağız." dedi.

Türkmen yetkili Turan, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkmenler olarak yasal olmayan bu kararın karşısında yer aldıklarını" kaydetti.

Kaynak: AA