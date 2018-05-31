Türkmenler'e 'Cumhurbaşkanlı Gazeteleri' Tuvalet Kağıdı Yapmama Uyarısı

Türkmenistan polisinin, ülkenin lideri Kurbangül Berdimuhammedov'ın fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kağıdı olarak kullanılmasını engellemek için harekete geçirildiği bildiriliyor.

BBC İzleme Servisi tarafından derlenen ve Moskova merkezli Fergana internet sitesi tarafından yayınlanan habere göre, ülkenin batısındaki Balkan bölgesinde, polis kuvvetleri umumi tuvaletlerde ve evlerde kanıt arayışına başladı.

Memurlara aynı zamanda çöplük ve atık depolama alanlarında Berdimuhammedov'ün "dışkılanmış" fotoğraflarının bulunduğu gazete kağıtları aramaları talimatı verildi.

Bu alanlarda görevlendirilen özel memurlardan, çöpleri karıştırması, dışkı örneği olan gazeteleri tespit etmesi ve abonelik kodunu polise bildirmesi isteniyor.

Fergana internet sitesi, suçlu bulunan kişilere, "cumhurbaşkanının imajını zedelemekten" uyarı cezası verilececeğinin öğrenildiğini de yazdı.

Türkmenistan'da gazeteler zorunlu abonelikle satılıyor

Novosti Turkmenistana sitesinde haberle ilgili yer alan bir değerlendirmeye göre ise hakkında tutanak yazılacak Türkmenlerin sayısı bu soruşturma sonunda oldukça çok olucak. Çünkü ekonomik kriz nedeniyle halk, parasını tuvalet kağıtlarına harcamıyor.

Haberdeki bir ifadeye göre, Türkmenler zorunlu abonelikle aldıkları gazeteleri tuvalet kağıdı olarak kullanıyor ve o gazetelerde Kurbangül Berdimuhammedov'un fotoğrafının olmadığı bir bölüm bulmak zor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre Berdimuhammedov "dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini" yönetiyor.

Türkmen hükümeti, liderin imajını yönetebilmek için medya ve internet erişimi üzerinde sıkı kontrol sağlıyor.