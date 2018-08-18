Türkmenistanlı İş Adamından Kırıkkale'ye Yatırım

Türkmenistanlı iş adamı Kırıkkale'ye iş istihdamı sağlamak amacıyla tekstil fabrikası kurmayı planlıyor.

Türkiye'de tekstil üzerine birçok ilde yatırım yapan Türkmenistanlı iş adamı Ayaz Han, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde tekstil fabrikası kurmak istediğini söyledi. En az 200 kişiye iş istihdam sağlayacağını ifade eden Han, "Tekstil fabrikamızı buraya kurmayı planlıyoruz. En az 200 kişiye burada istihdam edeceğiz. Hedefimiz daha çok kişiye istihdam sağlamak ama 200 kişi ile başlayacağız. Fabrika kuracağımız sahayı inceledik" ifadelerini kullandı.

Bahşili ilçesine tekstil alanında güzel bir yatırım yapmayı planladığını ifaden eden Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, "Burada bir fizibilite çalışması yapacağız. Nerelere nasıl bir yatırım yapabiliriz diye. Kendilerine Kırıkkale-Bahşili'yi seçtikleri için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı Haydar Albayrak ise, "Yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde ciddi yatırımları olan İstanbul'da da tekstil üzerine halen şu anda belli bir miktarda işçi sayısı olan üretkenliği olan Ayaz Han beyle Kırıkkalemize gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse Bahşili de bir tekstil üzerine bir fabrika kuracağız. İnşallah mahcup olmayız. İş adamı Haydar Albayrak olarak hemşehrilerimize verdiğimiz sözün arkasında durup icraata geçirmek için inşallah 200 kişilik bir istihdam sahası sağlanmak üzere bir tekstil fabrikası kurulması için buradayız" diye konuştu. - KIRIKKALE