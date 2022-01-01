TÜRKMENİSTANLI ÇİFTİN OĞLU 'ANZOR' İSTANBUL'DA 2022'DE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKLERİNDEN BİRİ OLDU - Haberler
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TÜRKMENİSTANLI ÇİFTİN OĞLU 'ANZOR' İSTANBUL'DA 2022'DE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKLERİNDEN BİRİ OLDU

TÜRKMENİSTANLI ÇİFTİN OĞLU 'ANZOR' İSTANBUL'DA 2022'DE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKLERİNDEN BİRİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya gelen Türkmenistanlı çiftin erkek bebeğine 'Anzor' ismi verildi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya gelen Türkmenistanlı çiftin erkek bebeğine 'Anzor' ismi verildi. Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde oturan Nazgiza-Recep Rejapova çifti ilk bebeklerinin heyecanını yaşarken doğum sancıları üzerine, dün gece Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nazgiza Rejapova'nın doğumunun sezaryen yöntemiyle alınmasına karar verildi. Anneye yeni yılın son dakikalarında cerrahi müdahaleye başlandı. Saatler yeni yılın ilk dakikasını gösterdiğinde dünyaya oldukça sağlıklı olduğu belirtilen erkek bebek geldi. Çift yavrularını yeni yılın ilk dakikalarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Doğumu gerçekleştiren doktor bebeğin çifte hayır getirmesini dilerken, baba Recep Rejapova, çok mutlu olduklarını oğluna 'Anzor' ismini vereceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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