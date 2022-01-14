Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete geçirdi - Haberler
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Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete geçirdi

Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yerde hareketsiz halde yatarken bulunan Türkmenistan uyruklu şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yerde hareketsiz halde yatarken bulunan Türkmenistan uyruklu şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Malkara Camiatik Mahallesi Metin İlgün Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarının ikamet ettiği evin apartman girişinde hareketsiz halde yatan bir şahıs olduğunu gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yerde hareketsiz halde yatan Türkmenistan uyruklu Allanur Italmazov'a (31) kalp masajı yapıldı. Kalp masajının ardından hayata döndürülen Italmazov daha sonra ambulans ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Italmazov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre; ticari bir taksi ile arkadaşlarının yaşadığı apartmana gelen Allanur Italmazov kapı girişinde fenalaşarak saatlerce soğuk betonun üzerine hareketsiz halde yattı. Italmazov'u o halde gören arkadaşları uzaklaşmak istedi. Durumu 155 ekiplerine bildiren vatandaşlar, ölen şahsın arkadaşlarının olay yerinden ayrılmasını engelledi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, şahsın solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ekipleri taksi şoförünü ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete geçirdi

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