Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

MALATYA (AA) - Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde yapılan etkinliklerin iki ülkenin kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine vesile olacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım ile "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi" için kente gelen Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İşankuli Amanlıyev, kendilerini ağırlayan Gürkan'a teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenledikleri programlara katılmak üzere kente geldiklerini hatırlatan Amanlıyev, "Yapmış olduğumuz etkinlikler ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine daha da gelişmesine vesile olacaktır, katkı sunacaktır. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın şahsında üniversite çalışanlarına, Ahmet Çalık'ın nezdinde Çalık Holding çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverliğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan ise kentin tarihi hakkında bilgi vererek, Malatya'da Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer aldığını belirtti.

Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile iş insanı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da hazır bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Gürkan misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.