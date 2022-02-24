Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

MALATYA (AA) - Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Ak Şehrim Aşkabat" ve "Türkmenin Refah İlkesi" kitaplarını takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım ile "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi" için kente gelen Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Ak Şehrim Aşkabat" ve "Türkmenin Refah İlkesi" kitaplarını Vali Baruş'a takdim etti.

Baruş'da, Arslantepe saray duvarındaki baskı desenleri üzerine Malatya Müzesinde sergilenen "Otlayan Karaca Mozaiği" işlenmiş rölyef replikasını Amanlıyev'e hediye etti.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Büyükelçi İşankuli Amanlıyev'e Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve beraberindeki heyet eşlik etti.