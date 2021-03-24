Türkmenistan "Modern Dünyada Barış ve Güven" konulu çevrim içi medya forumu düzenledi
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Türkmenistan "Modern Dünyada Barış ve Güven" konulu çevrim içi medya forumu düzenledi

24.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:51
Türkmenistan 'Modern Dünyada Barış ve Güven' konulu çevrim içi medya forumu düzenledi

Türkmenistan'da "Modern Dünyada Barış ve Güven" konulu medya forumu düzenlendi.

Türkmenistan'da "Modern Dünyada Barış ve Güven" konulu medya forumu düzenlendi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Aşkabat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen toplantı, küresel ve bölgesel medya kuruluşlarının yaklaşık 80 yönetici ve temsilcisini internet üzerinden bir araya getirdi.

Forumda konuşan Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev, ülkedeki kitle iletişim araçlarının gelişimi hakkında bilgi verdi ve yabancı medya kuruluşlarıyla ilişkilerin önemini vurguladı.

Gazakbayev, Türkmenistan'ın 2021'i Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan etme teklifinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

TRT sessizlerin sesi olmayı hedefliyor

Foruma İstanbul'dan çevirim içi katılan TRT adına konuşan gazeteci Bora Bayraktar, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savaşlar, terörizm, ekonomi ve salgın gibi küresel sorunlar nedeniyle dünyada barış ve güvenlik için umutların azaldığını söyledi.

Bayraktar "İletişim araçlarının gelişmesiyle haberlere, ideolojilere ve manipülasyonlara karşı daha savunmasız hale geliyoruz." ifadesini kullandı.

TRT'nin sessizlerin sesi olmayı amaçladığını belirten Bayraktar, TRT izleyicilerine mobil, dijital, sesli ve görsel seçenekler sunduğunu ve haberleri kendi özünden ve değerlerinden ödün vermeden aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Bayraktar, "Medyadaki profesyoneller olarak bugün izleyici çekmek için insanların kalpleri ve akılları üzerinde büyük rekabete tanık oluyoruz ve bu da güvenilir haber kaynağını çok daha önemli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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