Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı
Haberler » Dünya » Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı - Haberler

Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov, ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlunu sanayi ve inşaat bakanı olarak atadı.

09.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:59
Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı

Doğal gaz kaynakları bakımından oldukça zengin olan 'ın Devlet Başkanı Gurbangulu , oğlunu sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı.


Devlet Başkanının, Türkmenistan'ın gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlu Serdar Berdimuhamedov bundan sonra ülkenin geleceği açısından 'karlı' olarak görülen inşaat projelerinden sorumlu olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler