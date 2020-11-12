Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpeği için diktirdiği heykele tepki yağdı
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Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpeği için diktirdiği heykele tepki yağdı

12.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:43
Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpeği için diktirdiği heykele tepki yağdı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpeği için heykel diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpeği için heykel diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpeği için dev heykel diktirdi. Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktarması için çağrıda bulundu. Türkmenistan menşeli Alabay'lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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