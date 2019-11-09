Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestilli ödüllerinden birini oğluna verdi. Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.
09.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:14
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestijli ödüllerinden birini oğluna verdi.
Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com