Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestilli ödüllerinden birini oğluna verdi. Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.

09.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:14
Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi

Devlet Başkanı Gurbangulu , ülkenin en prestijli ödüllerinden birini oğluna verdi.


Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et