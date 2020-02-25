Türkmenistan, İran'a sınır kapılarını kapattı, Türk TIR'lar mahsur kaldı

25.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:03

TÜRKMENİSTAN, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran 'la olan kara sınır kapılarını kapattı. Yüzlerce Türk TIR şoförü, sınır kapısında mahsur kaldı.

Türkiye'den yükledikleri malları İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan ve Orta Asya ülkelerine götürmek için günler öncesinden yola çıkan Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkmenistan'ın, İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 600'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı.Türkiye'ye de geri dönemeyen Türk şoförler, İran hükümetinden yardım istedi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), TIR'ların sağlıklı bir şekilde Turkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

- Ağrı

Kaynak: DHA