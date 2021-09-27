Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı İstanbul'da kutlandı - Haberler
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Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı İstanbul'da kutlandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı İstanbul'da kutlandı

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da program düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da program düzenlendi.

Türkmenistan Dostluk, Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği tarafından Galata Meydanı'nda yapılan etkinlikte, ülkenin müzikleri çalındı, misafirler, bağımsızlığın 30. yılı anısına hazırlanan tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte, Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dernek tarafından hazırlanan Türkmen pilavını ziyaretçilere ikram etti.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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