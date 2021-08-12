Türkmenistan ile Yaşanan Sorunlar Hk

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve E-68876019-724. 01. 01-00066256339 sayılı yazısıİlgide kayıtlı yazıda, Eşbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından deruhte edilen Türk-Türkmen Komisyonu (ELEK) 6.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve E-68876019-724. 01. 01-00066256339 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Eşbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından deruhte edilen Türk-Türkmen Komisyonu (ELEK) 6. Dönem toplantısının 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilerek, firmalarımızın Türkmenistan'da yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik olası çözüm önerilerine dair görüşler talep edildiği bildirilmektedir.

Kaynak: Habermetre