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Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütüne gözlemci üyelik için başvuracak

Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üyelik başvurusunda bulunacak.

Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütüne gözlemci üyelik için başvuracak
15.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:28

Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üyelik başvurusunda bulunacak.

Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda DTÖ'ye gözlemci üyelik için başvurulması kararı alındı.

Türkmenistan'ın talebi, DTÖ Genel Kurulunun bir sonraki oturumunda ele alınacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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