Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası yaşamını yitirdi
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası yaşamını yitirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov hayatını kaybetti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov hayatını kaybetti.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansından yapılan açıklamada, Melikgulu Berdimuhammedov'un 89 yaşında öldüğü bildirildi.

12 Ağustos 1932'de doğan Melikgulu Berdimuhammedov, meslek hayatına öğretmenlikle başladı. Doğduğu köyde 1950'li yıllarda öğretmenlik yapan Melikgulu Berdimuhammedov, askerliğini yaptığı dönemde astsubay okulunda okudu. 1954'de asteğmen olarak çeşitli askeri birliklerde görev yaptı.

1958-1982 yıllarında Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığında farklı görevlerde bulunan Berdimuhammedov, yarbay rütbesiyle emekli oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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