Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un "Türkmen'in Refah İlkesi" kitabının Türkçesi İstanbul'da tanıtıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un yazdığı, çeşitli dillere tercüme edilen "Türkmen'in Refah İlkesi" kitabının Türkçesinin tanıtımı İstanbul Üniversitesi'nin Sultangazi Yerleşkesi'nde yapıldı.

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından organize edilen ve Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan programa, Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın katıldı.

Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Seyitmammedov, Türkmenistan'da 2021'in "Türkmenistan-Barış ve Güven ülkesi" olarak ilan edildiğini ve bu yıl ülkesinin bağımsızlığının 30. yılının kutlanacağını söyledi.

Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nca 12 Aralık 1995'te "Daimi Tarafsız Ülke" statüsünü aldığını kaydeden Seyitmammedov, ülkesinin diğer ülkelerle ve uluslararası ve bölgesel örgütlerle ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.

Seyitmammedov, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un yazdığı "Türkmen'in Refah İlkesi" isimli son kitabının 12 bölümden oluştuğunu ve kitapta "hayatın mayası, zeminin esenliği, ebedi yaşamın yönleri, bilimin önemi ve sağlıklı yaşam ilkeleri" başta olmak üzere çeşitli konu ve kavramların anlatıldığını belirtti.

Kitapta, Türkmen halkının ilkeleriyle ilgili Berdimuhammedov'un görüşlerinin yanı sıra halkın geleneklerine de yer verildiğini kaydeden Seyitmammedov, Türkmen halkının milli mirasını kapsamlı inceleme, koruma, yayma ve gelecek nesillere ulaştırma ile ilgili konuların önemli yer teşkil ettiğini söyledi.

Seyitmammedov, "Devlet Başkanımızın tüm eseri ve özellikle tanıtımını yaptığımız 'Türkmen'in Refah İlkesi' kitabının çeşitli dillere çevrilmesi, dünyanın farklı geleneklerinden insanların, Türkmen halkının tarihine ve manevi mirasına ilgisinin arttığının kanıtıdır." dedi.

Türkçenin yanı sıra çeşitli dillerde de yayımlandı

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, kitabın Türkmen halkının tarihini inceleme, önemini vurgulama ve benzeri kaynakların önem arz ettiğinin ortaya konması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kitabın ilk kez Türkmenistan'da Aralık 2020'de tanıtıldığını kaydeden Amanlıyev, toplantıya katılımın geniş olduğunu söyledi.

Amanlıyev, "Türkmen'in Refah İlkesi kitabı, Türkmen kültürünü, sanatını, eski geleneklerimizi, genel olarak kültürel ve sanat değerlerimizi tamamıyla ortaya koyan ve bunun dünyaya tanıtılması bakımından önem arz eden güzel bir kitap. Bu kitap Türkçe olarak da yayınlandı. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum." dedi.

Eserin ana konusunun Türkmen halkının milli mirasının derinlemesine incelenmesi, dikkatle korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirten Amanlıyev, "Devlet Başkanımızın bu değerli eseri aynı zamanda Çin, Japon, Rus, Azerbaycan, Gürcü dillerine ve diğer dillere tercüme edilerek yayımlanmıştır." ifadesini kullandı.

Amanlıyev, kitabın çeşitli dillere tercüme edilmesinin önemine işaret ederek "Kitabın çeşitli dillere tercüme edilmesi, dost ve kardeş halkların Türkmen halkının kültürünü ve dünya görüşünü tanımasına, insanlık, misafirperverlik, barış, dostluk, yaratıcılık, ahlak ve haysiyet gibi evrensel değerleri ifade eden Türkmenlerin milli ilkelerini daha iyi anlamalarına imkan sağlamaktadır." dedi.

"İş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un yazmış olduğu kitabın tanıtım toplantısını üniversitede yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

Aydın, kitabın sosyal refah ve mutluluğun süreceği bir yaşam, hayatın anlamını oluşturan insani değerler ve kalkınma için insanlığı başarıya götürecek ilkeleri barındırdığını kaydetti.

Türkmenistan ile çeşitli konularda iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Karşılıklı sarsılmaz güven ve dostluk temelinde, kardeş ülke Türkmenistan ile bilim, sanat, kültür, sosyal sorumluluk projeleri alanlarında iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Aydın, "Türkiye-Türkmenistan diplomatik ilişkilerinde kat ettiğimiz yolu, hem Türk kültürünü korumak, geliştirmek, ortak değerlerimizi ön plana çıkarmak, hem de evrensel değerler doğrultusunda bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmak adına akademik alanda da kat edeceğimize olan inancım tamdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan