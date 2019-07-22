Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası

Günlerdir ortalarda görünmeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası

Günlerdir ortalarda görünmeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olduğunu söylediği Muhammedov'un aynı hastalıktan ölmüş olabileceğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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