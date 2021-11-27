Türkmenistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet İşbirliği Nişanı"

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti. Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk olduğunu ve başkent Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"TİCARET HACMİMİZİ İLK PLANDA 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK GEREKLİ ADIMLARI ATMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kemik kardeşliğine dayanan ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve havayolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik işbirliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak konusunda hemfikiriz" dedi.

İmzalanan 9 maddelik ortak bildiri ile Türkmenistan'da olan ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade eden Erdoğan, "Yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle teşkilat çerçevesindeki işbirliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz tek tek görüşme fırsatı bulacağız" dedi.

ERDOĞAN'A "DEVLET İŞBİRLİĞİ NİŞANI"

Ortak basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nişan tevcih töreninde yaptığı konuşmada ise, kendisine verilen nişandan dolayı onur duyduğunu aktararak, "Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu nişana layık görülmem ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu nişan bana aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan dayanışmasını daha da ilerilere taşıma mesuliyetini yüklemektedir. BU vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğim" dedi.

(İHA)