Türkmenistan'dan Afganistan açıklaması: "Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz"
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Türkmenistan'dan Afganistan açıklaması: "Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz"

Türkmenistan'dan Afganistan açıklaması: 'Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi Orta Asya'da tedirginliğe neden olurken, komşu ülkelerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın, Taliban ile sınır güvenliği konusunda temas kurulduğunu açıklamasının ardından bir açıklama da Türkmenistan'dan geldi. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Türkmenistan, Afganistan'daki durum ve olayların gelişimini yakından izlemeye devam ediyor. Bu bağlamda, Türkmen tarafı, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine ve ayrıca iki ülke halklarının tarihi ve kültürel birlikteliği nedeniyle Afganistan'daki siyasi istikrar ve güvenliğin yanı sıra kardeş Afgan halkının refahıyla da her zaman yakından ilgilendi ve ilgilenmeye devam edecek. Türkmenistan aynı zamanda, Afganistan'daki tüm sorunların siyasi, diplomatik araç ve yöntemlerle barışçıl şekilde çözülmesinin sıkı bir savunucusudur" ifadeleri yer aldı.

Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesinin umut edildiği belirtilen açıklamada, "Türkmenistan, ülkede yakın gelecekte hukuk alanında ve Afganistan'da yaşayan tüm etnik grupların geniş katılımıyla yeni devlet kurumlarının oluşturulacağına olan güvenini ifade ediyor" denildi.

Türkmenistan konsolosluğu tahliye edilmedi

Açıklamanın devamında Afganistan'a sıcak mesajlar da iletilerek, "Türkmenistan, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için Afgan halkına her yönden yardım sağlayacaktır. Afganistan'ın iyi bir komşusu ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından daimi tarafsızlık statüsüne sahip bir devlet olan Türkmenistan, BM ilke ve normlarına uygun olarak Afgan halkına kapsamlı yardım sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürecektir. Türkmen diplomatlar, görevlerini Türkmenistan'ın dış misyonlarının olağan çalışma takvimine uygun olarak yerine getiriyor. Diplomatik misyon ve konsolosluklarda personel azaltma veya personelin kısmi tahliyesi yapılmadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise Türkmenistan-Afganistan sınırında kontrol noktalarının normal çalışmasına devam ettiği belirtildi. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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