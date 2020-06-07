Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Türkmenistan'da yaşayan ve tibia (kaval kemiği) kırığı teşhisi konulan 52 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
07.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:03

Türkmenistan'da yaşayan ve tibia (kaval kemiği) kırığı teşhisi konulan 52 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan ambulans uçak, saat 18.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan Türk vatandaşı, Uluslararası Travmatoloji Hastanesinde konulan "tibia parçalı kırığı" teşhisinin ardından ülkesinde tedavi olmak istemesi üzerine Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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