Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil

Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil
BBC - Haberler | Dünya

Türkmenistan'da ülkeye özgü çoban köpeği ırkı Alabay onuruna yeni bir ulusal bayram kutlanmaya başlandı.

Türkmenistan'da ülkeye özgü çoban köpeği ırkı Alabay onuruna yeni bir ulusal bayram kutlanmaya başlandı.

Pazar günü Alabaylar onuruna kutlamalar ve bir ödül töreni düzenlendi.

Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Alabay köpeklerine bir ulusal miras sembolü olarak saygı gösterilmesini teşvik ediyor.

Alabay köpekleri ve Akal Teke ırkı atlar, ülkede ulusal gurur kaynakları olarak görülüyor.





Alabay köpekleri için düzenlenen törenlerde, köpeklerin görünüm ve atikliklerine göre değerlendirildiği bir yarışma da yapıldı.

Devlet Başkanı Berdimuhammedov birincilik ödülünü, sınır birliklerinde görev yapan bir köpeğe verdi.

Ödül, Berdimuhammedov'un oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov tarafından verildi. Resmi medyadaki haberlere göre Başbakan Yardımcısı, başkent Aşkabat'ta Alabay köpeklerinin üretimi için inşa edilen bir tesisin açılış törenine de katıldı.





Alabay köpekleri, Türkmenistan'daki birçok çoban tarafından geleneksel olarak kullanılan bir tür. Ağırlığı 80 kiloyu bulan Alabaylar dünyanın en büyük köpekleri arasında.

Geçen yıl Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir Alabay köpeğinin 6 metre yüksekliğindeki altın kaplama bir heykelini dikmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:22:36. #1.16#

title