Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan, diyabet ve hidrosefali hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
22.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:50

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan, diyabet ve hidrosefali hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan ambulans uçak, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın inişinin ardından sağlık görevlileri, kontrol için uçak içerisine girdi.

Diyabetin ile beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan hidrosefali hastalığı bulunan ve Aşkabat'ta 80 gündür yoğun bakımda olan 9 yaşındaki Nihal Naz Aydın, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hasta çocuğun etkilenmemesi için uçağın alçak irtifada geldiği öğrenildi.

"Çok umutluyum inşallah kızım kurtulacak"

Anne Zuhal Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım şeker komasına girdi, anlayamadık önce. Organlarında problemler meydana geldi. 80 gündür yoğun bakımda. Buraya kendi isteğimizle geldik. Ülkemde tedavi olmak istiyoruz. Buraya gelmek için eşim Sağlık Bakanlığına mektup yazdı. Çok umutluyum inşallah kızım kurtulacak. Allah'tan ümit kesilmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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