Türkmenistan'da parlamento iki kanatlı olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkmenistan'da parlamento iki kanatlı olacak

25.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:05
Türkmenistan'da parlamento iki kanatlı olacak

Türkmenistan'da anayasa reformu çerçevesinde iki kanatlı parlamento sistemine geçiliyor.

Türkmenistan'da anayasa reformu çerçevesinde iki kanatlı parlamento sistemine geçiliyor.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı "Türkmenistan Bugün"e göre, anayasa reformu çerçevesinde ülkede iki kanatlı parlamento oluşturulması yönündeki anayasa değişiklik tasarısı Halk Konseyi'nde (Meclis) kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından imzalanarak onaylandı.

Yapılan değişikliğe göre, ülkede parlamento "Halk Maslahatı" ve "Meclis" adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak. Yeni parlamento "Türkmenistan Milli Konseyi" olarak adlandırılacak.

Kabul edilen anayasa değişikliği, 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Charles Michel Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hande Erçel Özlem Yıldız Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Babel Falcao Tisserand Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkmenistan'da parlamento iki kanatlı olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:13:09. #1.15#
title