Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Türkmenistan, (DHA)- Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.