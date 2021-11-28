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Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandıTürkmenistan, (DHA)- Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Türkmenistan, (DHA)- Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Türkmenistan'da ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

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