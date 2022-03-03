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Türkmenistan'da Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara para verilecek

AA, Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara para verilecek

Türkmenistan'da Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kadınlara Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov adına 60 manat (17 dolar) para verilecek.

Türkmenistan'da Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kadınlara Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov adına 60 manat (17 dolar) para verilecek.

Altyn Asır televizyonunun haberine göre, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik yapılmaya devam ediyor.

Türkmenistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara Berdimuhamedov adına 60 manat para dağıtılacak.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

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