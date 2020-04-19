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Türkmenistan, 23 Mart, Futbol, Spor

Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

19.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:00
Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

Kaynak: Hürriyet

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