Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
19.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
Kaynak: AA