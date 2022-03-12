Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

AA - Merdan Velhanov - Güncel
 - Güncelleme:
Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 19.00 itibarıyla sona erdi.

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 19.00 itibarıyla sona erdi.

Türkmenistan genelinde kurulan 2577 sandıkta oy kullanıldı. Sürenin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda görevliler ve gözlemciler eşliğinde oy sayımına başlandı.

Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan'da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile oğlu ve devlet başkanı adayı Serdar Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki 68 numaralı okulda oyunu kullandı.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title