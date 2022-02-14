Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi

AA, Merdan Velhanov - Güncel
 - Güncelleme:
Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, 12 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday oldu.

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, 12 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday oldu.

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisinin 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday gösterdi.

Kongre üyelerine teşekkür eden Serdar Berdimuhamedov, "Devlet başkanı seçilirsem ülkemizi, atalarımızın mirasına ve ilkelerine dayanarak tüm yeteneklerimden ödün vermeden ülkemizin insanları için çalışacağıma sizi temin ederim. Benim ana hedefim devletimizi kalkındırmak ve halkımızın müreffeh bir hayat sürmesidir." dedi.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Gurbanguli Berdimuhamedov, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title