Türkmenistan'da daimi tarafsızlık statüsünün 26. yılı etkinliklerle kutlandı - Haberler
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Türkmenistan'da daimi tarafsızlık statüsünün 26. yılı etkinliklerle kutlandı

Türkmenistan'da daimi tarafsızlık statüsünün 26. yılı etkinliklerle kutlandı
AA - Haberler | Güncel

Türkmenistan'da daimi tarafsızlık statüsünün 26. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da daimi tarafsızlık statüsünün 26. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tarafsızlık günü kutlamaları Tarafsızlık Anıtı'nda başladı. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, devlet erkanı ve yabancı misyon temsilcileri buradaki törene katıldı. Berdimuhamedov, anıta çelenk bıraktı.

Kabul Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Berdimuhamedov, buradaki konuşmasında, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün bölgede ve uluslararası arenada barışı, hoşgörüyü simgelediğini ve Türkmenistan'ın dış politikasındaki başarısının kaynaklarından olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın milli değerlerini her zaman koruyacaklarının altını çizen Berdimuhamedov, birlik mesajları verdi.

Berdimuhamedov, buradaki törende, tarafsızlık günü için yazdığı "Çok Yaşa Huzurlu Hayat" isimli şiirini de okudu. Kutlamalar kapsamında çok sayıda sanatçı şarkılar seslendirdi.

Türkmenistan,12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun özel kararıyla oy birliğiyle daimi tarafsız devlet ilan edilmişti. 2 Şubat 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 12 Aralık'ı "Uluslararası Tarafsızlık Günü" ilan etmişti.

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AA - Son Dakika Haberleri

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