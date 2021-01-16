Türkmenistan'da Akina-Andhoy demir yolu hattının açılmasına ilişkin toplantı düzenlendi
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Türkmenistan'da Akina-Andhoy demir yolu hattının açılmasına ilişkin toplantı düzenlendi

16.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:02
Türkmenistan'da Akina-Andhoy demir yolu hattının açılmasına ilişkin toplantı düzenlendi

Türkmenistan ve Afganistan arasında Akina-Andhoy demir yolu hattı açılması ve altyapı projelerinin hayata geçmesine ilişkin konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türkmenistan ve Afganistan arasında Akina-Andhoy demir yolu hattı açılması ve altyapı projelerinin hayata geçmesine ilişkin konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, birçok bakan, ülkede faaliyet gösteren uluslararası organizasyonların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Meredov, Akina-Andhoy demir yolu hattı, İmamnazar-Akina ve Serhetabat -Turgundi uluslararası fiber optik haberleşme hattı ve Türkmenistan'ın Kerki şehrinden Afganistan'ın Şibirgan şehrine uzanan elektrik hattının faaliyete geçmesinin Afganistan'ın uluslararası ve bölgesel ekonomiye dahil edilmesinde önemli adımlar olduğunu belirtti.

Bu altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin bölgesel gelişim ve enerji alanlarında sınırları ortadan kaldırma konusunda önemli olduğunu kaydeden Meredov, bu yeni köprünün Orta Asya'yı ve Güney Asya'yı Avrupa ve Ortadoğu ile bağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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