Türkmenistan'da 8 çocuklu ailelere ev verilecek

Türkmenistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verileceği belirtildi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, ülkede Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor.

Haberde, etkinlikler çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, çok çocuklu ailelere "anne sevgisi" unvanı verilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Haberde, Berdimuhamedov'un, yurt genelinde 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilmesi ve bu etkinliklerin büyük kutlamalarla gerçekleştirilmesi talimatını verdiği ifade edildi.