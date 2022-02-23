Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un kitabının tanıtımı yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkmenistan fotoğraf sergisinin açılışının ardından gerçekleştirilen program; Türkmenistan ve Türkiye Ulusal Marşlarının okunması ve akabinde Türkmenistan'ın tanıtım videosunun gösterilmesiyle başladı.

Programın açılış konuşmalarını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un kaleme aldığı ve Türkçe'ye çevrilen 'AK ŞEHRİM AŞKABAT'adlı kitabın ve Türkmenistan fotoğraf sergisinin tanıtımının İnönü Üniversitesinde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Rektör Kızılay'ın açılış konuşmalarının ardından konuşan Malatyalı İş İnsanı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "2022 yılının Türkmenistan'da halkın arkadaglı çağı ilan edilmesi münasebetiyle Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un Türkçe kaleme aldığı 'AK ŞEHRİM AŞKABAT'adlı kitabın ve Türkmenistan fotoğraf sergisinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un Aşkabat'ı anlatan eserinin Türkçe 'ye çevrilmesi bizleri son derece memnun etti. Eser sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un en güzel şekilde şiirinde ifade ettiği gibi, dostluk ve kardeşlik merkezi olan Aşkabat'ın güzellikleri tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de daha fazla bilinir hale gelecektir. Aşkabat'ın tüm ihtişamını okuyucularla paylaşan güzel eser, şehrin modern mimarisinin yanı sıra son teknolojiyle gerçekleştirilmiş altyapı projelerini tüm yönleriyle ele alıyor ve okuyanlarda eşsiz şehri ziyaret etme isteğini artırıyor. Sayın Devlet Başkanının vizyoner bakış açısıyla Aşkabat'ın kendi ifadeleriyle bilim, eğitim, edebiyat, kültür, sağlık, ekonomi ve teknoloji merkezi haline gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği yüzlerce projeyi bu eserde bir arada görmek hepimize ilham veriyor, ufkumuzu genişletiyor.

Tanıtım programının doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Malatya'da yapılması da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İpek Yolu üzerinde yer alan iki güzel kenti böyle anlamlı bir etkinlik kapsamında buluşturmanın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Daimi tarafsız Türkmenistan ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluğun ve kardeşliğin dünya var oldukça sonsuza kadar süreceğine, iki ülkenin halklarının arasındaki manevi, kültürel ve tarihsel bağların tanıtım toplantısı gibi güzel etkinliklerle güçlenerek artacağına inancım tam" dedi.

Ata yurtla Ana yurdun kardeşliğinin ancak bu tür sosyal etkinliklerle üst seviyeye çıkacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, "Bizim geçmişimizde söylediğimiz özlediğimiz kelimeler vardır.

Artık Dede Korkut öğüt vermiyor,

Kültigin'den bilgiler gelmiyor,

Yarab derdim kimse bilmiyor,

Taşkent der, Buhara der, Semerkant der ağlarım,

Nerde benim yaslı Türkmenistan'ım, diye şiirler okurduk.

Allah'a şükür bugün Dede Korkut'umuz da var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan ülkeler çerçevesi içerisinde AK Sakallılar Heyeti oluşturuldu. AK Sakallılar Heyeti içerisinde bu yılki dönem başkanı ülkemizin başbakanlığını yapan, TBMM Başkanlığını yapan Binali Yıldırım bey görevlendirildi. Biz kendilerini tebrik ederken Allah'a şükür Dede Korkut'umuz var dedik. Bilge Kağanlarımız var dedik. Artık Türk dünyasının o eski, yaslı, hüzünlü günlerinin yerine yeni bir çığır açıldı diyoruz. Bugün, Allah'a şükürler olsun Türk dünyasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin arasında sosyal anlamda, kültürel anlamda, eğitim anlamında ve diğer alanlarda birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir.

Biz, tarihimize baktığımız zaman şairin dediği gibi;

Anayurt'u yücelten Asya'dan gelen nurdur

Türklük vicdanımızda değişmez bir gururdur

Zafer çelengidir başta börkümüz bizim

Destanlar yaratmaya çoktur kırkımız bizim.

Biz, Anadolu'yu yücelten nurun Asya'dan gelen nur olduğunu biliyoruz. Yani orası bizim Ata Yurdumuz. Burası bizim Ana Yurdumuz. Büyükşehir Belediyesi olarak ve geçmişte de Battalgazi Belediye Başkanı olarak biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Ata yurdumuzun bekçileri Türkmen kardeşlerimiz, Kırgız kardeşlerimiz, Doğu Türkistan bölgesindeki kardeşlerimiz. Şu anda bizde Anayurttayız. Anayurtla, Ata yurdun kardeşliği ancak bu tür sosyal etkinliklerin daha üst seviyede ve daha üst segmentlerde oluşmasıyla ortaya çıkar. Ak şehrim diye tabir ettiğimiz Aşkabat sonradan kurulan bir şehir. 1948 yılında oluşan bir depremin ardından ak kent gibi beyaz güzel bir kent oluşmuş. Türklerin bütün özelliklerini yansıtan bir format içerisinde güzel bir şehir oluşmuş. Değerli hemşerimiz İş İnsanımız Ahmet Çalık beyde Türkmenistan'da bakan yardımcılığı yaptı. Ülkemizi hem Türkmenistan'daki bakanlar kurulu ve devlet nezdinde hem de ticaret anlamında çok güzel temsil ettiler. Bu vesileyle Ahmet Çalık beyefendinin Malatya'da yetişmiş olması ve Malatya'mızın medarı iftiharı olması nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa katılan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ise, "Devlet Başkanımızın bizzat liderliğinde kurulmuş olan Aşkabat şehrimiz ülkemizin en büyük baş şehri olarak kuruldu. Saygıdeğer devlet başkanımızın Ak Şehrim Aşkabat kitabı, Türkmenistan'ın başkenti ismi sevgi şehri anlamına gelen Aşkabat'ın 140'ıncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle milli liderimizin halkımıza ve dünya kamuoyuna eşsiz bir armağanı olmuştur. Kitap'ta Türkmenistan'ın başkentinde yaşanan büyük dönüşümler anlatılmaktadır. Aşkabat'ın tarihi geniş olarak ele alınmaktadır. Şehrin mimari özellikleri tüm detaylarıyla anlatılarak kitapta çok sayıda fotoğraflarla tamamlanmaktadır. Belirtmek gerekir ki Aşkabat Türkmenistan'ın mercan şehridir, inci şehridir. Kitap, ülkemizin bağımsızlık yıllarında elde ettiği büyük başarıları dünya toplumuna gösteren bir yüzüdür" ifadelerini kullandı.

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