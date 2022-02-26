Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel