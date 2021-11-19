Türkmenistan Büyükelçisi Üniversitemizi Ziyaret Etti

Türkmenistan Büyükelçisi İşankulu Amanlıyev ve beraberindeki heyet, üniversitemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İren'in hazır bulunduğu ziyarette, yükseköğretim alanında geliştirilebilecek eğitim işbirlikleri hakkında istişarede bulunuldu; üniversitemizden mezun olan Türkmenistan uyruklu öğrencilerin diplomalarının 2019 yılından bu yana Türkmenistan Bilim Bakanlığı tarafından tanınmakta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Büyükelçi Amanlıyev ve beraberindeki heyet, üniversitemizde öğrenim gören Türkmenistan uyruklu öğrencilerle Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda bir araya gelerek sohbet etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet