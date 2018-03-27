Türkmeneli Tv, Terör Örgütü PKK'nın Sincar'daki Kamplarını Görüntüledi (1)
- Sincar sokaklarından detaylar Terör örgütü PKK bayraklarından detaylar PKK örgütüne ait bürolardan detaylar PKK'ya ait güvenlik noktalarından detaylar SİNCAR (AA) – Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce...
- Sincar sokaklarından detaylar
Terör örgütü PKK bayraklarından detaylar
PKK örgütüne ait bürolardan detaylar
PKK'ya ait güvenlik noktalarından detaylar SİNCAR (AA) – Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi.