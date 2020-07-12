Türkmendağı'nda Ayasofya için adanan deve kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkmendağı'nda Ayasofya için adanan deve kesildi

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için Suriye'nin Türkmendağı (Bayrıbucak) bölgesinde deve kesmeyi adayan Sedat Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) yardımıyla adağını yerine getirdi.

Türkmendağı'nda Ayasofya için adanan deve kesildi
12.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:02

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için Suriye'nin Türkmendağı (Bayrıbucak) bölgesinde deve kesmeyi adayan Sedat Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) yardımıyla adağını yerine getirdi.

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi durumunda, Suriye'nin Lazkiye kırsalında askeri muhalifeler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki Türkmendağı bölgesinde deve kesmeyi adayan Türk vatandaşı Karagöz, adağını yerine getirmek için İHH'ye başvurdu.

Sabah saatlerinde kesilen adak devenin eti İHH tarafından yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya cami olarak açıldığında deve kurban edeceğimi vadetmiştim. Allah bize bugünleri gösterdi. Bayırbucaklı kardeşlerimize bu adağı hediye ederek yerine getirdik." dedi.

İHH Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Sedat kardeşimiz, Ayasofya açıldığında bir deve kurban edeceğini bizlere söylemişti. Biz de bu deve kurbanı adağını İHH Ankara olarak yerine getirmiş olduk. Allah bize Mescid-i Aksa'nın açılmasını gösterir ve bu vesileyle de bütün Müslümanlar özgürlüğüne kavuşur inşallah." diye konuştu.

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz'da, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi Sağlık
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 3. Sayfa
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Kemal Sunal Aybüke Pusat Bergüzar Korel
Spor Sergen Yalçın Serdar Gürler Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Türkmendağı'nda Ayasofya için adanan deve kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 17:02:01. #1.15#
title