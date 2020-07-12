Türkmendağı'nda Ayasofya için adanan deve kesildi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için Suriye'nin Türkmendağı (Bayrıbucak) bölgesinde deve kesmeyi adayan Sedat Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) yardımıyla adağını yerine getirdi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için Suriye'nin Türkmendağı (Bayrıbucak) bölgesinde deve kesmeyi adayan Sedat Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) yardımıyla adağını yerine getirdi.

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi durumunda, Suriye'nin Lazkiye kırsalında askeri muhalifeler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki Türkmendağı bölgesinde deve kesmeyi adayan Türk vatandaşı Karagöz, adağını yerine getirmek için İHH'ye başvurdu.

Sabah saatlerinde kesilen adak devenin eti İHH tarafından yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya cami olarak açıldığında deve kurban edeceğimi vadetmiştim. Allah bize bugünleri gösterdi. Bayırbucaklı kardeşlerimize bu adağı hediye ederek yerine getirdik." dedi.

İHH Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Sedat kardeşimiz, Ayasofya açıldığında bir deve kurban edeceğini bizlere söylemişti. Biz de bu deve kurbanı adağını İHH Ankara olarak yerine getirmiş olduk. Allah bize Mescid-i Aksa'nın açılmasını gösterir ve bu vesileyle de bütün Müslümanlar özgürlüğüne kavuşur inşallah." diye konuştu.

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz'da, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

Kaynak: AA