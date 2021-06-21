Türkmenbaşı Bulvarı Otoban Bağlantılarında Yoğun Çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkmenbaşı Bulvarı Otoban Bağlantılarında Yoğun Çalışma

Türkmenbaşı Bulvarı Otoban Bağlantılarında Yoğun Çalışma
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantılarında yoğun çalışmaAltyapılar tamamlanıyor, asfaltlama işlemleri gerçekleştiriliyorAdana trafiğini nispeten rahatlatacak Türkmenbaşı-TAG Otoyol birleşim kavşağındaki altyapı-temel çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantılarında yoğun çalışma

Altyapılar tamamlanıyor, asfaltlama işlemleri gerçekleştiriliyor

Adana trafiğini nispeten rahatlatacak Türkmenbaşı-TAG Otoyol birleşim kavşağındaki altyapı-temel çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Türkmenbaşı Bulvarı TAG Otoyolu bağlantı yolları Mersin istikametinde zemin iyileştirmeleri, alt temel-temel çalışmaları tamamlandı ve asfaltlama işlemlerine geçildi. Otoban bağlantısının Gaziantep istikametinde de çalışmalara en kısa sürede başlanacak.

Kuzey Adana bölgesinin kent bağlantısında önemli bir yere sahip olan Türkmenbaşı kavşağı ile TAG Otoyol bağlantılarının zemin iyileştirme alt temel-temel çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri Mersin istikametinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

KARAYOLLARI STANDARTLARINDA

Mersin istikametinde bağlantı yolunun ilk etap asfaltını gerçekleştiren ekipler bölgede 4 aşamalı asfalt çalışması yapacak.

Zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarını Osmaniye istikametinde de gerçekleştiren ekipler, çalışmalar tamamlandığında Kuzey ve Güney Adana'nın araç trafiğinde rahatlamanın yaşanacağını belirtti. Karayolları standartlarında asfaltlama çalışması gerçekleştirilen Türkmenbaşı bölgesi Adana trafiğinde Mersin ve Osmaniye istikametinde otobana giriş ve çıkışlarda önemli bir yere sahip.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Çetin Hülya Avşar Kaan Yıldırım
Spor Gareth Bale Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkmenbaşı Bulvarı Otoban Bağlantılarında Yoğun Çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:12:55. #1.16#

title