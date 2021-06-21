Türkmenbaşı Bulvarı Otoban Bağlantılarında Yoğun Çalışma

Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantılarında yoğun çalışmaAltyapılar tamamlanıyor, asfaltlama işlemleri gerçekleştiriliyorAdana trafiğini nispeten rahatlatacak Türkmenbaşı-TAG Otoyol birleşim kavşağındaki altyapı-temel çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantılarında yoğun çalışma

Altyapılar tamamlanıyor, asfaltlama işlemleri gerçekleştiriliyor

Adana trafiğini nispeten rahatlatacak Türkmenbaşı-TAG Otoyol birleşim kavşağındaki altyapı-temel çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Türkmenbaşı Bulvarı TAG Otoyolu bağlantı yolları Mersin istikametinde zemin iyileştirmeleri, alt temel-temel çalışmaları tamamlandı ve asfaltlama işlemlerine geçildi. Otoban bağlantısının Gaziantep istikametinde de çalışmalara en kısa sürede başlanacak.

Kuzey Adana bölgesinin kent bağlantısında önemli bir yere sahip olan Türkmenbaşı kavşağı ile TAG Otoyol bağlantılarının zemin iyileştirme alt temel-temel çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri Mersin istikametinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

KARAYOLLARI STANDARTLARINDA

Mersin istikametinde bağlantı yolunun ilk etap asfaltını gerçekleştiren ekipler bölgede 4 aşamalı asfalt çalışması yapacak.

Zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarını Osmaniye istikametinde de gerçekleştiren ekipler, çalışmalar tamamlandığında Kuzey ve Güney Adana'nın araç trafiğinde rahatlamanın yaşanacağını belirtti. Karayolları standartlarında asfaltlama çalışması gerçekleştirilen Türkmenbaşı bölgesi Adana trafiğinde Mersin ve Osmaniye istikametinde otobana giriş ve çıkışlarda önemli bir yere sahip.

Kaynak: Habermetre