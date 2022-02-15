Türkmen Milletvekili Salihi Kerkük'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının arttığını söyledi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bölgede terör örgütü PKK mensupları ve bazı göçmenlerin uyuşturucu ticareti yaptığını ve bundan en çok gençlerin etkilendiğini belirtti.

Erşat Salihi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında kentte uyuşturucu kaçakçılığındaki artışa dikkati çekti.

"Kerkük'te uyuşturucu ticareti ve kullanımı artıyor." diyen Salihi, Kerkük polisinin son aylarda yakaladığı uyuşturucu kaçakçılarının hemen hepsinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın da bu işin içinde olduğunu ifade eden Salihi, bundan en çok gençlerin etkilendiğini vurguladı.

Salihi, kente göçmen kisvesi altında gelen Suriye, Ürdün, Sudan ve Filistin uyruklu yabancıların yanında bazı iç göçmenlerin de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Iraklı iç göçmenlerin de Kerkük'te bulunduğuna dikkati çeken Salihi, kentleri DEAŞ'tan geri alınan tüm göçmenlerin memleketlerine geri gönderilmesini istedi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmiyor

Polis baskınlarında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edilmediği bilgisini veren Salihi, "Nerede korunduğu bilinmeyen bu maddelerin çalınması ya da terör saldırısı sırasında teröristler tarafından kontrol edilmesi bizi endişelendiriyor." diye konuştu.

Türkmen Milletvekili Salihi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımının önüne geçilmesi için Bağdat hükümeti ve Kerkük Valiliğine çağrıda bulundu.