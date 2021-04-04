Türkmen Milletvekili, IKBY'de de Türkmenler için bütçe tahsis edilmesi gerektiğini söyledi
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Türkmen Milletvekili, IKBY'de de Türkmenler için bütçe tahsis edilmesi gerektiğini söyledi

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Türkmen Milletvekili, IKBY'de de Türkmenler için bütçe tahsis edilmesi gerektiğini söyledi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil kentinde daha kaliteli ve hızlı hizmet sağlanması için iki yeni kaymakamlık kurulması ve merkez kaymakamlığının Türkmenlere verilmesini talep ettiklerini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de Türkmenler için...

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil kentinde daha kaliteli ve hızlı hizmet sağlanması için iki yeni kaymakamlık kurulması ve merkez kaymakamlığının Türkmenlere verilmesini talep ettiklerini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de Türkmenler için bütçe tahsis edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkmen Vekil Bilal, IKBY'deki Türkmenlerin Erbil kaymakamlığı, bütçe ve siyasi konulardaki beklentilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

IKBY Meclisinde ITC Grup Başkanvekilliği olarak geçen hafta Meclis Sekreterliğine bir yazı sunduklarını kaydeden Bilal, bu yazıda Erbil'deki kaymakamlık sayısının birden üçe çıkarılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Türkmen Vekil, kaymakamlık sayısının artırılmasıyla kentteki vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulacağını, aynı zamanda bunun yeni iş imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Erbil'de bir merkez kaymakamlığı olması gerektiğini vurgulayan ve bu kaymakamlığı da Türkmenler için talep ettiklerini söyleyen Bilal, "Erbil'in özellikle merkezi ve çarşısı, aynı zamanda esnafları çoğu Türkmenlerden müteşekkildir. Erbil Merkez Kaymakamının en azından Türkmenlerden olması (talebi) bize Türkmen vatandaşlarımızdan geliyor." diye konuştu.

Türkmen Vekil, kentin batı ve doğusunda birer polis müdürlüğü, seçim merkezi ve hastane olduğuna dikkati çekerek, Erbil'in batı ve doğu kaymakamlığının yanı sıra bir de merkez kaymakamlığının olmasının kent için önemli olacağını vurguladı.

"Erbil 90'lı yıllarda 800 bin nüfusa sahipti. O zaman biliyorsunuz Erbil yüzölçümü olarak 60'lık caddesine kadar vardı." diyen Türkmen Vekil, kentte şu anda 100'lük, 120'lik ve 150'lik caddesinin yanı sıra birçok yeni yerleşim alanlarının da yapıldığını ve Erbil'in nüfusunun 1 milyon 400 bini geçtiği bilgisini vererek, kente yeni kaymakamlıklar oluşturulması gerektiğini belirtti.

"Türkmenler olarak daha fazla aktif siyasi rol oynamak istiyoruz"

IKBY'de Türkmenler için ayrı bir bütçe tahsis edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilal, şu ifadeleri kullandı:

"Erbil'de tarihiyle, kültürüyle Türkmen varlığının, Türk varlığının göstergesi her yerde bulunmaktadır. O yüzden önümüzdeki dönemlerde, hem hükümetten hem parlamentodan çok beklentilerimiz var. IKBY'de de Türkmenler için bir bütçe tahsis edilmesi gerekmektedir."

Bilal ayrıca Türkmenlerin de bölgedeki petrol gelirlerinden faydalanmasını istediklerine vurgu yaptı.

"Erbil'de birçok tarihi eser bölgelerimiz var, Türk tarihini yansıtan bölgelerimiz var." diyen Türkmen Vekil, hükümet, belediye ve valiliğin bir takım onarım çalışmaları yaptığını ifade ederek, Türkmen tarihinin ortadan kalkmaması için söz konusu bölgelere bütçe ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Türkmenler olarak daha fazla aktif siyasi rol oynamak istediklerini aktaran Bilal, IKBY'de 111 milletvekilinden sadece 5'inin Türkmen olduğunu ancak bu sayıyı az gördüklerini ve artırılmasını istediklerini ifade etti.

Türkmen Vekil Bilal, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Türkmenler için IKBY'de) Tabii çok önemli bir bakanlık verildi. Bir de şu var, Irak Merkezi Hükümeti ile bir karşılaştırma yapıldığında IKBY bölgesinde gerçekten Türkmenlere ve buradaki etnik gruplara daha fazla önem verilmiştir. Biliyorsunuz, Bağdat'ta son zamanlarda yeni bir bakanlık bize verildi. Ama biz burada kaç senedir hükümet içerisindeyiz. Bu haklarımızı aldığımız anlamına gelmez. Atamalarda, emniyet güçlerinde, yani bölgede hizmet gösteren birçok kurum ve kuruluşlarda biz Türkmenler olarak var olmaya çalışacağız ve var olmamız da gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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