Türkmen Lider Salihi'den Seçim Sonuçlarına Tepki

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, ülkede yapılan seçimlere ilişkin elle sayım sonuçlarının elektronik sayım sonuçlarıyla benzerlik taşımasını kuşkuyla karşıladıklarını söyledi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumuna yeni yargıçlar atanmasına rağmen seçimlerdeki şaibeli durumların elle sayımda ortaya çıkarılmadığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Her iki sayımın sonuçlarının benzerlik taşımasını kuşkuyla karşıladıklarını vurgulayan Salihi, "Kerkük'te seçimlere şaibe karıştığını başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm dünya gördü. Irak'ta anlaşıldı ki askeri gücü olmayan toplumlar haklarını elde edemiyorlar." dedi.

Salihi, Kerkük'te Türkmenlerin oylarının çalınmasıyla ilgili hukuki yolları denemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hukuki yoldan sonra milletin iradesine kulak vereceklerini anlatan Salihi, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Irak'ta 100 yıl boyunca hiçbir Türkmen bakan ya da devlet yetkilisi yoktu. Buna izin verilmedi ama Türkmen milleti ayakta kalabildi. Teslimiyet yok, mücadelemiz sürecek." diye konuştu.