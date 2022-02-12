Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi - Haberler
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Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi

AA, Merdan Velhanov - Politika
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Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na erken başkanlık seçimi talimatı verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na erken başkanlık seçimi talimatı verdi.

Devlet resmi televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclis'inde, devlet yönetiminde gençlere izin verilmesi teklifini toplantıya katılan konuklara danışmak istediğini söyledi.

Berdimuhamedov, "Değerli konuklar, saygıdeğer Halk Meclisi üyeleri ve sayın vatandaşlar, ülkemizi kalkındırmanın yeni aşamasında ve devlet yönetiminde gençlere izin verilmesini genel olarak destekliyorsanız, seçim talimatını veriyorum." dedi.

Konukların onayını alan Berdimuhamedov, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na, "Türkmenistan'ın anayasasına ve kanunlarına göre seçim çalışmalarına başlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Merdan Velhanov - Politika

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